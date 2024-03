Inédito! Márcia Soares preparada para novo capítulo. Saiba tudo sobre a mudança

Márcia Soares, apesar de possuir um bar junto ao seu irmão, em Ermesinde, no norte do país, tem centrado cada vez mais a sua vida em Lisboa, tornando a capital portuguesa o epicentro das suas atividades e estadias.

Relembre-se: O dia 26 de fevereiro foi um dia especial para Márcia Soares. A protagonista do «Big Brother 2023» celebrou o segundo aniversário do seu estabelecimento: «Devela Lounge Bar», em Ermesinde. E, como tal, celebrou esta data, ao lado de todas as pessoas que a têm acompanhado ao longo deste projeto.

O espaço esteve encerrado temporariamente mas reabriu dia 26 de fevereiro! Márcia Soares partilhou vários registos desta festa, na conta de Instagram. Nesta festa, estiveram presentes alguns rostos conhecidos. Saiba aqui quais.

A mudança de cidade não é algo inédito para Márcia, uma vez que, há dois anos, quando se mudou para o Porto, já enfrentou a distância do irmão. A situação repete-se agora com o Rafa, mas a conexão entre eles persiste através de frequentes conversas e manutenção do contacto. A mãe de Márcia reside no Luxemburgo, adicionando outra camada de distância geográfica à sua vida. Embora não tenha planos imediatos de visitar o Luxemburgo, Márcia expressa o seu desejo de o fazer, já que não retorna ao país desde que chegou a Portugal.

Esta dinâmica familiar, marcada pela dispersão geográfica, tornou-se uma realidade com a qual Márcia está familiarizada. Ainda assim, a ex-concorrente aborda a situação com naturalidade, destacando a importância da comunicação constante para superar a distância física e manter os laços familiares.

Em conversa com a SELFIE, Márcia Soares revela: «"Não é nada de novo para mim. Quando fui para o Porto, há dois anos, também fiquei longe do meu irmão e da minha mãe. Agora, estou afastada do Rafa, mas também estamos sempre a falar e em contacto»