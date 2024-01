Goucha confronta Joana Sobral: «Há coisas no Francisco Monteiro que a atraem?». Veja a resposta inédita

Goucha confronta Joana sobre momento com Francisco Monteiro: «Houve beijo e deu-lhe palmadinhas no rabo?»

Joana Sobral foi a quarta classificada da edição de 2023 do «Big Brother» e esteve à conversa com Manuel Luís Goucha sobre a sua passagem pelo programa e ainda sobre a sua vida pessoal.

A nortenha começou por explicar os seus sentimentos por Francisco Monteiro: «Se não existisse uma Márcia nesta história toda, talvez pudesse (sentir mais que uma amizade), mas quando eu olhava para a situação deles os dois eu ficava ‘não, eu não queria esta pessoa’».

Joana Sobral garantiu ainda que: «Nunca estive ali a tentar estragar alguma coisa» (relação de Márcia e Monteiro).

Manuel Luís Goucha confrontou Joana Sobral com uma questão que levanta alguma curiosidade: «Há coisas no Francisco Monteiro que a atraem?».

A ex-concorrente esclareceu: «Eu acho que é a transparência e eu sempre verbalizei isso, mas em termos de amizade, eu prefiro alguém que eu saiba do que é que eu posso contar, do que é que aquilo pode chegar a vir (…) quando ele começou com a atitude para comigo, quando tentei ver as coisas de outra forma, para não estar mergulhada numa verdade só dele, é que eu percebi que ele estava a agir de forma diferente comigo e isso dava-me ansiedade».

«Sempre vi que o Zaza gostava muito de mim, ele sabia distinguir as coisas», concluiu.