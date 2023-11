Joana Sobral e Francisco Monteiro desentendem-se: «Tu é que ficaste toda ofendida»

No pós-gala do Big Brother, os concorrentes foram chamados a comentar as imagens de má língua que viram uns dos outros. Joana Sobral mostra-se incomodada com uma frase de Francisco Monteiro sobre ela.

«Em relação ao Francisco Monteiro, ele tinha tido aquela conversa no quarto, foi geral, falou para um todo, tudo bem. Quando especifica, acho que erra um bocadinho porque é quase meter em cheque aquilo que eu faço tendo em conta a situação (…) acho que não é muito bonito», disse.

«Francisco Monteiro, o que fez não foi bonito? Quer comentar?», pergunta o anfitrião a Zaza.

«O que tenho a dizer é que quando eu tiver envolvido nas situações, a partir de agora não vou deixar que ninguém fale por cima. Nem que eu tenha de parar 20 vezes, 30 vezes, 40 vezes para que depois não aconteçam situações dessas. Eu falei da Joana, a Sílvia sabe que falei de toda a gente…», defende-se Monteiro, que não gostou de ver o grupo a argumentar todo ao mesmo tempo contra a Márcia.

Contudo, Joana argumenta que não gostou que Francisco Monteiro tenham especificado o nome dela. «Isso só vai frisar mais a situação que eu estou a falar. Eu estava referir-me de ele especificar o meu nome lá fora. Ele pode falar as vezes que quiser e não tem de ir embora quando quer falar. Eu concordei, de facto é verdade que estávamos todos a nos meter, a falar uns em cima dos outros»

«A Joana continua a dizer que falei o nome dela. Falei o nome dela como falei outros nomes, no BB play», defende-se Zaza.

Joana mostra-se incomodada e reage: «Pronto: Francisco Monteiro decidiu atacar hoje e é isto. Passemos à próxima!» «E eu é que decidi atacar», atira Monteiro, em resposta.

«Diz lá onde eu ataquei, tens de especificar uma situação, um facto. Eu acho que foi desde a nomeação», riposta Joana.

«Não estou a acreditar nisto», diz Francisco Monteiro, acrescentando: «Tu é que ficaste toda ofendida. Ficaste ofendida com o teu nome ter sido dito ali na bacia».

«A partir do momento em que o Francisco Monteiro fala de certas situações e especifica pode influenciar lá fora, porque nós estamos a ser vistos de alguma maneira. Acabei de dizer que aquela situação me deixou incomodada», explica Joana.

«Peço desculpa se te pus em cheque nesse aspeto», responde Francisco Monteiro.