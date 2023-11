Márcia Soares chora desesperada. Jéssica e Monteiro abraçam concorrente: «Não aguento mais»

No pós-gala do Big Brother, Márcia desata a chorar e mostra-se desesperada. Jéssica Galhofas e Francisco Monteiro acabam a tentar apoiar a concorrente, que diz «não aguentar mais».

«Não estou a aguentar mais isto», diz Márcia em pranto. «Vai até ao confessionário um bocadinho», aconselha Francisco Monteiro.

«Não aguento mais isto, tudo isto. Isto é muito bonito, mas chega a um ponto que não dá», desabafa Márcia.

«Não vais deixar tudo a perder assim, há pessoas que gostam de ti lá fora», aconselha Jéssica.

«Eu sei Jéssica, mas não sei como vou conseguir aguentar. Vocês nunca estiveram sozinhos. Eu sei que é o que é, que é devido ao que é…», afirma.

Jéssica continua a tentar apoiar Márcia. «Tu podes ter muitos defeitos, erraste, mas ninguém é perfeito. Erraste com alguns como se calhar alguns já erraram contigo aqui, não te podes deixar ir abaixo assim. Tu precisas tanto disto como toda a gente. Fazes aquela carapaça do ‘eu sou forte, tenho as costas largas’, mas eu sei que é duro, e sentes-te sozinha», aconselha Jéssica Galhofas.

«Vai um bocadinho ao confessionário para depois teres uma cadeira quente em condições, anda lá, Márcia. Podes-me fazer esse favor», pede Francisco Monteiro colocando os braços em torno da concorrente.

«Estás assim porque a Anastasiya saiu?», pergunta, ainda, Monteiro. «Também», responde Márcia.

Márcia acaba a seguir o conselho e Zaza e Jéssica falam do assunto. Veja no vídeo o que disseram: