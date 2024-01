Desafio Final volta a abrir portas para um novo concorrente! Descubra aqui quem é e como o jogo vai mudar

Big Brother recebe nova concorrente! Joana Taful entra no jogo! Veja as reações da Casa

O Big Brother - Desafio Final já deu provas de que é, sem margem para dúvidas, uma das mais intensas edições de sempre. Durante o especial apresentado por Cláudio Ramos e na sequência da desistência de Jandira Dias, as portas da casa mais vigiada do país voltaram a abrir-se para uma cara conhecida.

Joana Taful tem 39 anos e vive em Lisboa com o marido e os quatro filhos, mas afirma que tem a fórmula certa para conciliar a vida familiar intensa com o trabalho e o tempo para cuidar de si. A ex-concorrente é proprietária de uma marca de roupa infantil, que cresceu muito devido à sua visibilidade no Big Brother 2022, onde partilhou casa com Miguel Vicente e Diana Lopes.

Joana considera-se uma mulher do mundo, já viveu em Macau e estudou em Londres. É apaixonada por assuntos da realeza, moda e lifestyle. Altamente competitiva, promete que no Desafio Final vai mostrar a sua verdadeira essência. Entra também com o objetivo de divertir e animar a casa, sempre com muita ironia.