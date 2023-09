Afastada de Pedro Guedes, Kelly Baron vive momento especial: «Que cheirinho a neném»

Kelly Baron e Pedro Guedes estão separados físicamente um do outro (um em Portugal, outro no Brasil) e isso motivou rumores de que a relação entre os dois pudesse ter terminado, mas a modelo já veio esclarecer que está tudo bem no casamento.

No Brasil, a ex-concorrente do «Big Brother» partilhou, através das stories do Instagram, um momento especial que viveu com o sobrinho mais novo.

«Fim de tarde com o meu sobrinho. As titias foram buscá-lo na escola e depois dei um banho quentinho (ohh que cheirinho a neném) e agora vamos passear», escreveu na legenda de um vídeo amoroso.

