Kelly Baron mostra barriguinha durante o treino: «Oizinho do bebé Guedes Baron»

Kelly Baron anunciou este mês de fevereiro, na sua rede social Instagram que está grávida de Pedro Guedes, marido que conheceu durante o «Big Brother VIP» e juntos terão o primeiro bebé de ambos dentro de alguns meses. «Baby Baron Guedes a caminho. 11 anos de muito amor que se multiplicou, no tempo de Deus. Agora, somos três!", escreveu a ex-concorrente do Big Brother VIP, na legenda de várias imagens, na qual exibe a barriga de grávida, ao lado do seu marido.

Sempre com uma forma física invejável, Kelly Baron não tem deixado a gravidez interferir nos seus hábitos saudáveis, que partilha com os fiéis seguidores, incluindo o exercício físico. Num vídeo partilhado pela ex-concorrente podemos vê-la a treinar no seu exercício de cardio favorito: o simulador de escadas. Kelly brincou ainda, dizendo que «se forem as escadas de casa», reclama. No final do vídeo é possível ver a barriguinha e Kelly escreve também: «Oioi do neném Guedes Baron para vocês».

Recorde-se que Kelly Baron e Pedro Guedes conheceram-se e apaixonaram-se na edição do «Big Brother VIP», em 2013.