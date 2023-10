Cadeira quente agitada: Márcia continua a ser tema e gera o caos em confrontos com Joana e Monteiro

Mais uma gala que passou, mais uma cadeira quente agitada e onde nada ficou por dizer. A madrugada foi marcada pelo tema «Márcia», falado sobretudo por quem tem mais conflitos com a concorrente, como Joana Sobral e Francisco Monteiro. Também Vina Ribeiro criticou a colega.

Márcia Soares foi confrontada com o facto de ter escolhido André Lopes para o anexo, onde já estava ela e Francisco Monteiro, uma atitude criticada por alguns colegas, como Iasmim Lira. Márcia tentou explicar-se, mas não convenceu Monteiro, que se mostrou mais desagradado.

«Adorei o André aqui a tocar violino, o André sabe perfeitamente porque é que a Márcia o escolheu. Em relação à Márcia, nem sei mais o que dizer, depois da conversa que tivemos durante a gala, a Máecia ter hipotese de ir com a pessoa que está mais próxima e deixa o Zé Pedro aqui e vai ela para o anexo com o André...», sublinhou.

Monteiro acrescentou: «Isto é claro como água, as coisas só não se proporcionaram mais porque o André criou ali uma distância, mas a Márcia sempre tentou puxar pelo André, criaram ali qualquer coisa e claro, que situação ótima, apanharem-me a mim no anexo e irem os dois...».

Mais tarde, Joana Sobral entrou em confronto com a colega, acusando-a mesmo ser a culpada pela saída da Catarina, o que gerou alguma discórdia na casa.

«Às vezes quando mais se protege... uma das causadoras para a Catarina estar lá fora é a Márcia. Não acredito que ela tenha tomado essa posição propositada, porque ela não está lá fora, não é ela que vota, mas por outros caminhos sim...», acusou Joana.

Márcia Soares respondeu com ironia: «Isso quer dizer que não há ninguém a querer ver uma Soraia lá fora, um Zé Pedro lá fora, isto agora sou eu que mando lá fora, uns fãs querem ver-nos juntos, outros querem separar-nos».

Joana tentou explicar-se com a ajuda de Iasmim e Márcia atirou: «Vocês metem-se onde não não chamados e ponto» e Joana respondeu já exaltada: «mas são situações que acontecem na casa. A partir do momento em que tu expões a situação para toda a gente... para com a vitimização extrema».

Francisco Monteiro concordou com Joana Sobral e disse mesmo que Márcia «não deveria ter deixado que uma Catarina se queimasse» e se fosse ele teria protegido a colega, em vez que de aumentar o seu risco de sair, como acha que aconteceu.

