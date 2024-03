Francisco Vale tece duras críticas a Márcia Soares e a comentadora responde à altura! Veja aqui

Francisco Vale: As fotos sensuais e cheias de estilo do ‘conquista corações’ do Big Brother

Este domingo, 24 de março, arrancou o Big Brother 2024 e Francisco Monteiro e Márcia Soares estrearam-se como comentadores das galas.

Durante a manhã desta segunda-feira, Francisco Vale, ex-concorrente do BB23, partilhou um vídeo com a sua opinião sobre a nova edição do reality show.

Durante a análise, Francisco Vale deixou duras críticas a Márcia Soares enquanto comentadora.

«Estou um pouco frustrado, porque via-se que os concorrentes nem sequer querem mostrar quem são. Querem é mostrar um ego exacerbado, querem mostrar que são convencidos, querem mostrar esse tipo de coisas que sabem e que vêem que os leva longe. É triste", desabafou o ex-concorrente.

«Percebo perfeitamente a maneira de eles verem as coisas e fazerem isto, porque veem que, nas edições passadas, compensou mentir, compensou falar mal dos outros nas costas, compensou ser convencido, compensou forçar situações, compensou forçar uma personagem. Vimos pela minha edição, em que realmente houve pessoas que chegaram muito longe a interpretar uma personagem. Ainda nesta gala, viu-se quem é compensado. É triste, mas, infelizmente, ontem, apenas vi um comentador [Francisco Monteiro] a dizer realmente o que sente e pensa. Com o outro parece tudo forçado. Nem o próprio sorriso e as próprias piadas parecem reais. É triste, mas é verdade», criticou.

Márcia Soares já reagiu ao comentário de Francisco Vale. No X, antigo Twitter, Márcia partilhou um vídeo de Francisco Vale a dizer: "Se for preciso, a Márcia vem comigo [a nomeações] e vai embora". De seguida, surge o momento em que Márcia Soares é salva em primeiro lugar.

«Vale ter saudades?», escreveu a comentadora na legenda.