Mais próximos e carinhosos um com o outro, Márcia e Monteiro têm conversa a sós. Saiba tudo!

Francisco Monteiro atira sobre Márcia: «Deito-me com ela…»

Márcia Soares avisa Francisco Monteiro: «Não me ameaces»

Desde este domingo, em que Márcia Soares ficou sem mais um dos seus apoios no jogo – com a saída de Anastasiya Bondar – que Francisco Monteiro se tem mostrado mais próximo da colega e também mais simpático com ela.

Após uma semana de fortes confrontos entre os dois, Francisco Monteiro apoiou Márcia após a expulsão de Anastasiya e esta segunda-feira tem picado a concorrente de forma amigável, com elogios pelo meio.

«Estás cheirosa», disse Monteiro a Márcia esta tarde, no meio de muitos sorrisos de ambas as partes. Depois, os dois tiveram uma conversa a sós na esfera, que começou cheia de provocações e proximidade.

«Queres assim para estarmos pertinho um do outro?», brincou Francisco Monteiro, perante o sorriso cúmplice de Márcia. «Estás gira, arranjaste-te, é porque estás nomeada?», acrescentou em tom de picardia.

A conversa acabou por tomar um rumo mais sério, quando o assunto começou por ser Rógério Parrot: «O Rogério saiu por causa de mim? Não tem nada a ver com a tua postura?», questionou Márcia a Monteiro. Este disse achar que ela tinha sido a causa principal.

Depois, os ânimos ficaram ainda mais sérios ao falarem do jogo no geral e de André Lopes em particular: «Semeaste ventos, colheste tempestades», disse Francisco. Márcia contrapôs: «Escolheste o Zé Pedro como alvo, agora é o André».

Francisco Monteiro ripostou: «Usam coisas completamente descabidas, tu usas tudo e mais alguma coisa para atacar» e Márcia confrontou-o: «Aquela situação comigo e com o Vale para ti foi uma provocação?», ele não confirmou, disse apenas que «não era desculpável».

Depois disso o clima amenizou e já dentro de casa Francisco Monteiro brincou com Márcia Soares e colocou o braço nas costas dela, afirmando: «É para irmos juntos (ao confessionário)?», ela consentiu e foram, muito próximos. No fim, acabaram mesmo por dar um abraço muito ternurento.