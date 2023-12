Pazes feitas? Márcia e Monteiro resolvem atritos com abraços e agradecimentos à mistura

Márcia Soares e Francisco Monteiro aproveitaram a tarde desta sexta-feira para ter uma longa conversa, na qual debateram os acontecimentos dos últimos meses, esclareceram todos os conflitos que tiveram e terminaram com um forte abraço e um agradecimento.

Os dois concorrentes – que após meses atribulados tiveram duas semanas de paz com muita proximidade e carinhos à mistura – voltaram a desentender-se na semana passada, com Márcia a aproximar-se mais de Joana Sobral, com quem Monteiro desenvolveu também um conflito.

Depois de uma semana de fortes discussões e confrontos, Márcia e Monteiro voltaram a aproximaram-se e desde segunda-feira que têm conversado bastante. Esta sexta-feira sentaram-se no jardim e quiseram falar sobre todos os assuntos, a fim de os esclarecer definitivamente.

Francisco Monteiro começou por tentar mais uma vez aproximar-se de Márcia Soares, mas ela recordou o último confronto dos dois, sublinhando que isso a incomodou e acabando por resistir às tentativas de aproximação do colega.

Os dois tiveram então uma conversa sobre os últimos desentendimentos que protagonizaram. Monteiro pediu beijos a Márcia, mas a concorrente preferiu esclarecer o mais recente bate boca que os dois protagonizaram. «Tu não consegues ver o outro lado», disse Márcia.

Durante a longa conversa sobre as várias divergências que tiveram, Francisco Monteiro afirmou: «Tens um feitio do pior que há no mundo. Acabei por ter sorte nesse sentido». O concorrente fez ainda uma confidência a Márcia Soares: «Se tu deixasses eu caía».

Márcia Soares relativizou e acabou por confrontar Francisco Monteiro com algumas atitudes suas que a incomodaram bastante: «Foste alimentando as pessoas contra mim», afirmou a concorrente durante a conversa entre os dois.

Durante a conversa, os dois concorrentes não só discutiram assuntos pendentes, como também adotaram um tom mais leve, ao darem abraços e muitas gargalhadas. «Sou tão teu atrelado, como tu és o meu...», declarou Márcia Soares- em tom de brincadeira.

Já na fase final da conversa, Márcia e Monteiro falaram dos assuntos que os tornaram rivais e a concorrente acabou mesmo por elogiar o colega: «És um génio», afirmou. Monteiro agradeceu por Márcia ser mais fria, o que o permitiu não se perder no jogo e focar-se no mais importante.

«No fim do dia só tenho que te agradecer», disse Monteiro. «Até te vou dar um abraço para te agradecer», acrescentou. «De nada Francisco, foi com muito gosto», disse Márcia no meio do longo abraço dos dois. «Foi uma jornada difícil, mas foi o que foi, muito bonito», sublinhou. «Ainda pode ficar mais bonito...», provocou o concorrente.

Por último, Márcia pediu a Monteiro para ter uma conversa com Joana: «Para o vosso bem estar», afirmou a concorrente, considerando que os dois ainda não se entenderam e por mais que não fiquem amigos como antes, devem resolver-se para que fique um bom ambiente entre todos.