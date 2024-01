Márcia acredita que Joana gosta de Monteiro e mostra-se desiludida com «falsa» amizade: «Ela nunca gostou de mim»

Márcia Soares confessa: «Estou um bocadinho desiludida com a Joana»

Márcia Soares, terceira finalista desta edição do Big Brother, esteve presente esta manhã no programa «Dois à 10» onde fez um balanço sobre o seu percurso na casa. Um dos grandes temas mais falados durante a entrevista, foi a sua relação com Francisco Monteiro e Joana Sobral.

O apresentador, Cláudio Ramos, começou por questionar a Márcia: «Acho que desde o princípio, que a Joana tem um sentimento emocional, de vontade carnal, pelo Francisco. O que acha sobre isso?»

«Eu concordo plenamente (…) ela desde o início sempre disse que não queria ser associada a homem nenhum e com relacionamentos dentro da casa e eu acho que foi isso que a impediu um bocadinho e também havia a Márcia», frisou a nortenha.

Márcia Soares mostrou-se desiludida com atitudes de Joana, após ter saído da casa: «Eu pensei que realmente era minimamente importante para ela, mas acho que o objetivo foi justamente juntar-se comigo contra o Francisco (…) juntou o útil ao agradável», esclareceu.

«A Joana não foi assim tão boazinha para mim, lá dentro não tinha essa noção (…) Ela nunca gostou de mim, nunca teve consideração por mim. Eu nunca falhei com a Joana, ponto. Eu tive todo o direito e estou muito orgulhosa de ter feito esse ‘tribunal’, ela mereceu-o, acrescentou.

«Porque eu tive os meus motivos e senti-me ali meia perdida porque tinha a casa toda contra mim e o meu instinto sempre esteve certo, muito sinceramente, em muitos assuntos», concluiu.

Recorde-se que a amizade de Joana Sobral e Márcia Soares teve altos e baixos. As duas «uniram-se» para irem contra Francisco Monteiro.