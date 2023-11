Maria Botelho Moniz já é mãe. Já nasceu o Vicente! E as primeiras fotos são adoráveis

Maria Botelho Moniz já é mãe de Vicente. A apresentadora da TVI acaba de anunciar o nascimento do primeiro filho, um menino, na sua conta oficial de Instagram. Maria Botelho Moniz partilhou também aquelas que são as primeiras fotos do bebé, nas quais mostra o rosto do menino, partes do corpo de Vicente ao pormenor e alguns dos momentos de grande felicidade que está a viver na maternidade.

Maria Botelho Moniz está a receber centenas de mensagens de parabéns pelo nascimento do filho.

Recorde aqui o anúncio da gravidez: