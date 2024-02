Após provocação de Bruno Savate, Joana Taful desaba em lágrimas: «Ele vai afetar a minha família…»

No Big Brother – Desafio Final, o anfitrião desafiou os concorrentes a dizerem quem mandavam para «o outro lado do mundo». Joana Taful surpreendeu todos ao colocar os nomes de Bruno Savate e Noélia Pereira na ardósia e justificou: «Acho que aqui dentro são um só…»

Noélia Pereira não concordou com a justificação da colega e reagiu: «Discordo completamente! Somos dois concorrentes completamente diferentes com porturas completamente diferentes aqui dentro, nem sequer somos parecidos na maneira de estar aqui no jogo».

«Sou amiga do Savate, defendo-o quando tenho de defender e quando tenho de apontar o dedo, também aponto», justificou.

Joana Taful afirmou ainda que mandava os colegas para um retiro em Bali e Bruno Savate escreveu na ardosia “Mongólia”.

A concorrente ficou bastante incomodada com a atitude do colega e atirou: «Sabes o que é que estás a fazer… vê-se aí a tua personalidade»

«Eu gostava de ir para a Mongólia», respondeu Bruno Savate.

Joana Taful acabou por explicar aos colegas que já tinha referido durante a tarefa semanal que tinha razões pessoais para não querer ligar para a Mongólia.

No final da dinâmica, a concorrente desabou em lágrimas e acusou Bruno Savate de ser «igualzinho» a Miguel Vicente.

No jardim, Joana Taful desabafou com Bárbara Parada e António Bravo: «Ele vai afetar a minha familia porque isto é uma cena grave»