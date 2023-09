Sandrina Pratas é confrontada: «Porque expões tanto a tua filha?» Saiba a resposta

Sandrina Pratas reage às críticas nas redes sociais: «Até dizem que me vão denunciar à Segurança Social»

Sandrina Pratas, ex-concorrente do «Big Brother» abriu uma sessão de perguntas e respostas no Instagram e satisfez a curiosidade dos fãs e seguidores com alguns temas.

Uma das questões dizia respeito à filha, a pequena Ariel, de cerca de um mês: «Porque expões tanto a tua filha? Protege-te da inveja. Pensa nisso».

A ex-concorrente não tardou em responder: «Estou com Deus. Tenho uma energia muito boa», disse apenas sem querer entrar em mais detalhes.

De recordar que Sandrina Pratas tem estado envolvida em polémicas precisamente pela exposição que dá à filha nas redes sociais e que é criticada pelo público.

A ex-concorrente admitiu até desistir das redes sociais e precisar de ajuda psicológica para enfrentar a onda de insultos e ofensas que tem recebido, inclusive desejarem a sua morte.