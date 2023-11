De novo de costas voltadas? Sílvia e Vina protagonizam confronto aceso!

Sílvia Silva muito revoltada com Vina: «É as justificações que foram dadas»

Sílvia Silva revoltada com Vina: «Se calhar não estava assim tão enganada»

Sílvia Silva e Vina em intenso confronto. Noite muito tensa na casa do Big Brother

Sílvia Silva e Vina Ribeiro voltaram a desentender-se. Tudo começou com uma escolha de Vina Ribeiro. A concorrente admitiu que queria que fosse Sílvia a concorrente expulsa este domingo. Ao saber da escolha da colega e das justificações que esta deu, Sílvia ficou indignada.

Em conversa com os colegas, no quarto, Sílvia mostra-se desiludida com o que Francisco Monteiro lhe conta sobre Vina. «Se calhar não estava assim tão enganada», disse Sílvia.

Por outro lado, Vina também conversa com os colegas, neste caso, no jardim. A concorrente mostra-se revoltada com a posição da Casa em relação ao que está a acontecer entre si e Sílvia.

No jardim, Sílvia e Vina cruzam-se a acabam por discutir o assunto. «O meu problema foi toda a casa saber disto, tu deres dado a justificação que deste pelas palavras que me deram», disse Sílvia a Vina. «A justificação que me disseram que tu deste, para mim não tem cabimento», acrescentou.

«No domingo, passou-se uma coisa no Cubo que me deixou apreensiva», argumentou Vina. Sílvia questionou ao que Vina se referia e esta respondeu: «Foi não teres sequer perguntado se me podias poupar em alguma coisa». Sílvia desmente a acusação de Vina.

As duas continuaram exaltadas e em troca de acusações. «O meu problema não foi a tua escolha, foi a tua justificação!», reforça Sílvia, mostrando-se frustrada com os argumentos de Vina.