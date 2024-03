Filho de Sónia Jesus está internado: «Sinto uma enorme sensação de impotência»

Sónia Jesus, uma das concorrentes mais carismáticas da edição do «Big Brother», é mãe de Maiara de 12 anos, Naísa e Fabian, que nasceu em setembro de 2021. Os três filhos da ex/concorrente são fruto da relação de Sónia Jesus com o companheiro, Vítor Soares.

Ontem, dia 21 de março, Sónia Jesus recorreu à conta de Instagram para partilhar com os seguidores o estado de saúde do filho mais novo. Nos stories escreveu: "Minhas maravilhosas clientes, o meu Fabian está internado logo estou completamente ausente. A Daniela está a dar o seu melhor aqui no online. A loja está a funcionar no horário normal com preços e produtos incríveis. Um beijinho e já já eu regresso".

Hoje, dia 22 de março, Sónia atualizou o estado de saúde do pequeno Fabian: «Obrigada pelas centenas de mensagens, não consigo ler nem sequer atender a chamadas mas obrigada pela preocupação. Infelizmente não temos boas notícias e o Fabian ficou internado. Estou exausta e sinto uma enorme sensação de impotência e frustração por não poder fazer mais pelo meu filho... Entretanto vou-vos dando notícias obrigada de coração por tanto carinho».