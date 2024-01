Há 1h e 12min

No Big Brother Desafio Final, Diana Lopes e Miguel Vicente estiveram em picardias esta manhã. Na cozinha o concorrente explicou às concorrentes o que tinha acontecido. Diana confrontou Miguel dizendo que as coisas não foram bem como ele contou e que está a manipular os colegas. Noélia Pereira interrompeu e chegou ao limite com Miguel Vicente.