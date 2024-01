Bárbara Parada sobre «farpas» de Diana: «Ela sabe que nunca na vida iria abrir a boca (…) mas poderia levar-me à vitória»

Há 38 min

No Big Brother – Desafio Final, Diana é a escolhida pelo Big Brother para fazer uma aula de ioga e alinhar os chakras da casa, mas com tachos. Segue-se a Bárbara, e Diana tenta falar com Bárbara, mas Miguel interrompe. Diana pede respeito e aconselha a colega. A jovem começa por dizer que acha que Diana tem muita coisas guardadas e que se está a ficar mais confiante no jogo porque tem pessoas que disparam contra o Miguel. A jovem discorda dessa opinião porque sente que está totalmente igual.