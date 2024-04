Catarina Miranda convida Daniela Ventura para jantar com intenção de ofuscar David. Assista ao momento

No Big Brother, hoje é dia de jantar especial entre Catarina Miranda e Daniela. Ao som de Beyoncé, as duas concorrentes desfilam até ao jardim e instalam-se na esfera. Quando chegam, Margarida e Panelo fazem a apresentação e Daniela fica feliz, dizendo que este é como os restaurantes de Inglaterra. Miranda e Panelo apresentam o menu e dizem os respetivos preços. O total é de 100 mil BBs.

No confessionário, Miranda explica que convidou o David para jantar e ele queria levar a Margarida para a picar, por isso decidiu puxar para jogo, Margarida, Daniela e todos os seus aliados que estão nomeados e precisam de sobressair e chutar o David para bingo! Quando abandonam, Miranda pergunta à Daniela se ela gosta do que preparou para si e logo de seguida questiona se ela acha que o jogo está a mudar. Daniela diz que vê muita coisa diferente, principalmente porque Miranda está com uma atitude suspeita. Miranda pergunta se ela sempre foi assim e antes Daniela não conseguia ver. Daniela diz que Miranda sempre foi assim para os dela. Daniela diz que enquanto “jogadora Miranda”, não conseguiria ser uma Margarida com ela. Miranda acaba por dizer que Daniela está “do lado errado da barricada”.

No confessionário, Daniela diz que há ali qualquer coisa nela que faz com que Miranda a queira do seu lado, no entanto, diz querer manter-se na luz e não ir para a escuridão. Daniela confessa que esperava um pedido de casamento da Miranda, mas achava que David iria aparecer primeiro. Miranda pergunta se Daniela não acha que David não devia desaparecer da casa. Daniela diz que não. Miranda dá a entender que com David, Daniela apaga-se. Daniela diz que se podia apagar, mas não por ele. Miranda pergunta se é tipo Catarina Sampaio. Daniela diz que tem coisas que não vai partilhar aqui. Mas, diz, quem tem brilho próprio ofusca quem está no escuro. Miranda diz que ela não é o poço mais brilhante que existe. Daniela confessa que acha a picardia entre as duas “ridícula”, confessando que considera que as duas estão a forçar muito jogo uma com a outra. Miranda diz que não está a forçar jogo, mas não concorda com nada do que ela diz e, por isso, vão acabar por chocar. Daniela pergunta se Miranda não gosta dela e Miranda diz que não se identifica. Nisto, Margarida e Panelo chegam com a sopa e Daniela diz que está a apaixonar-se pela manager, atirando que “ela é gostosa”. Daniela diz que Miranda pode não se identificar com Sampaio, mas considera a picardia entre as duas desnecessária. Entretanto, Miranda pergunta quem é que ela acha que sai domingo. Daniela acha que fica entre si ou o David. Miranda pergunta à Daniela quem é que ela expulsaria no dia de hoje e Daniela diz que, por ela, expulsaria o Alex ou a Renata pois, para ela, não estão a fazer nada na casa. Daniela acaba por confessar que não sabe o que é que ela está a fazer aqui e Miranda afirma que a quer entender! A verdade é que ainda há espaço para falar do assunto do “tapete”, com Catarina Miranda a dizer que nesse caso, a concorrente deve ter percebido perfeitamente que num dia normal ela nunca mexeria nas coisas dela. A concorrente garante que o fez numa situação de brincadeira e confessa que ficou mal porque Daniela o entendeu e usou aquilo para fazer disso um pesadelo.

No confessionário, Daniela diz que só estava à espera que viesse o tema do tapete e só precisava desta confirmação para ter a certeza que o jantar não era para o bem. Termina a dizer que a sua intenção nunca foi vê-la a chorar.