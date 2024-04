Catarina Miranda implacável com Catarina Sampaio: «Só tem malícia, quer virar todos contra mim»

No Big Brother, com todos reunidos no exterior, o Big Brother revela que hoje vão ao cinema e que a cabeça de cartaz são eles próprios. Explica ainda que têm à disposição dois filmes: "Uma Casa a Arder" e, ainda, "As Plantas Também Respiram". Para a casa a arder, o anfitrião quer que escolham o concorrente mais conflituoso, quem é que faz de tudo para ser protagonista e quem provoca situações para aparecer. Em relação ao outro filme, o Big quer saber quem é a planta da casa, aquele concorrente que não é frontal, que é incapaz de tomar uma posição e que não opina para não ficar mal visto. Fábio escolhe Sampaio para ser cabeça de cartaz do filme “Uma Casa a Arder” e Gabi para ser cabeça de cartaz do filme “As Plantas Também Respiram”. Em relação ao Gabriel, Fábio diz que não o considera uma planta, no sentido literal da palavra, mas a verdade é que nas duas primeiras semanas, tentava agradar a toda a gente. Acha que agora já está a dar mais a sua opinião e dá como exemplo a situação com a Daniela. Considera que Gabi já meteu as garras de fora. Gabriel responde que é uma pessoa divertida e se não tem razão para se dar mal com as pessoas, vai-se dar bem, até porque não gosta de ficar “mal” com as pessoas. Fábio explica o porquê de ter colocado Sampaio como cabeça de cartaz do filme “Uma Casa a Arder”. Segundo o alentejano, Sampaio é uma das protagonistas da maior parte das discussões da casa. Acha que a Sampaio sente muito as dores das pessoas de quem é próxima e intervém sempre. Sampaio considera-se uma protagonista. Acha que devem argumentar, estão ali para o fazer, mas devem ser assertivos. Acha que também devem “resolver conflitos com as pessoas”. Acha que as pessoas, às vezes, aproveitam pequenas coisas para fazer tempestades. Sabe que estão num jogo, mas também é bom mostrar as suas personalidades. Acrescenta que aproveitarem coisas para desestabilizar, não vale a pena. Miranda diz que tem pena que ela não faça o que diz, pois ela é das pessoas que mais desestabiliza. mete ferro e não resolve problemas. Miranda diz que Sampaio picou tanto o Fábio, que ele nem deu por isso, caiu da esparrela, ela meteu-lhe um colar e agora está em risco de sair, porque rodeou-se de uma pessoa que só tem malícia. Fábio recusa-se a comentar. Sampaio acusa Miranda de ser maliciosa por natureza, faz o filme na sua cabeça. Miranda atira “eu não metia uma casa, metia “Uma Mansão a Arder””. Segue-se Alex para fazer as suas escolhas. O concorrente escolhe Miranda para “Uma Casa a Arder”, pois tenta sempre aparecer, opina muito, intervém quando é preciso e quando não é preciso. Não há ninguém que queira ser mais protagonista do que ela. Alex acha que faz mal em opinar, quando se torna repetitiva e consegue prever o que é que ela vai dizer. Miranda sussurra: “nunca”. Miranda acha que o Alex queria vir para a casa para se destacar, mas é show off, ela é show on, está em todas, fala bem e revela que conseguiu cortar o jogo dele e nem deu por isso. Acusa ainda o concorrente, dizendo que deveria ter colocado Rita no lugar do Gabriel, pois ela sim é uma planta, já que nunca opina. Termina dizendo que está ali para opinar, vai ficar na casa até dia 24 e que vai parar a Hollywood num instante. Alex queixa-se do discurso repetitivo de Miranda e dá exemplos das frases feitas da chef de cozinha. Acrescenta ainda que não tinha nenhum trunfo, portanto não sabe o que é que ela cortou, pois não tinha nenhum. Miranda diz que a inveja maliciosa fica-lhe mal. Explica que quando gosta do jogo de alguém, junta-se a elas, para tentar aprender. Diz que na semana da carpete, tentou enterrá-la, pois foi para outra carpete, considerando-o “falso”. Alex diz que não é uma pessoa invejosa. Miranda diz que Alex tem inveja do Arthur. Alex diz que Miranda usou um argumento que não queria usar e agora tenta falar por cima dela. Alex assume não ser invejoso, já conquistou muita coisa, não estaria aqui se fosse invejoso, mas aceita os nomes que ela atribui. Sampaio acusa Miranda de tentar incutir coisas nas pessoas que são o contrário da realidade.