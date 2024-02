Há 2h e 1min

No Dois as 10, os apresentadores Cláudio Ramos e Cristina Ferreira comentam a desistência de Miguel Vicente do Big Brother - Desafio Final. Cristina Ferreira diz estar «triste» com a desistência do concorrente e Cláudio Ramos diz «ter pena». Cláudio e Cristina elogiam Miguel Vicente