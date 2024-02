Débora e Hélder cúmplices no quarto. Ele confessa: «Enquadra-se comigo, mas tenho de resistir»

Há 2h e 54min

No Última Hora do Big Brother, no Quarto, Débora diz a Hélder, a sussurrar, que, se sair, ele pode ficar com uma caneca que é da sua marca e usá-la à vontade. Hélder aceita, mas pergunta-lhe como vai ser a próxima semana, se ficar. Diz-lhe que ela se tem de portar bem e Débora relembra-o que disse algo ontem que o incriminou (FB - Hélder diz que, se não tivesse conhecido uma menina lá fora, podia arrancar um bocadinho do cabelo a Débora). Débora refere que ele mandou uma dica que deu a entender que se podia perder por ela estar na casa e afirma que nem quis repetir o comentário… Débora diz que Hélder tem de ter atenção ao que vai responder se o Big lhe perguntar o que quis dizer com essa expressão e ele explica que vai dizer que só lhe queria esticar o cabelo e fazer dela o seu manequim para aprender manicure, maquilhagem…

Débora diz ao colega para entrar na palhaçada sem se esticar e ele garante que é tranquilo. Os dois combinam que dá para os dois fazerem umas brincadeiras, mas Hélder refere que o problema é que com a brincadeira, ainda saem daqui apaixonados. Débora afirma que desmente tudo até à morte.

Débora diz que Hélder é um homem super atento e atencioso e ele concorda, apesar de admitir que é despassarado. Débora admite que adora que Hélder seja um homem que não se importa de esperar por uma mulher quando ela se está a arranjar. Hélder afirma que uma mulher tem de estar impecável e, de preferência, de “tacãozinho”.