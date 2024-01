Há 2h e 40min

No Big Brother - Desafio Final, começa mais um dia na casa da Malveira e Miguel Vicente protagoniza um momento caricato. O concorrente coloca um lençol na cintura surpreende os colegas ao imitar um bebé e ao desarrumar toda a sala. Diana Lopes irrita-se com o concorrente e fica em choque com o estado em que deixou a sala.