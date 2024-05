Exclusivo: Panelo tenta falar com Catarina Miranda e esta vira costas e desabafa com Inês: «Fiz tudo por ele…»

No Big Brother, durante o intervalo da gala, a Catarina desabafa com o André, mostrando-se bastante frustrada por não ter sido escolhida pelo Daniel para ler a carta da sua mãe. No confessionário, a Catarina lamenta ter achado que o Daniel era seu amigo. O concorrente tenta conversar com a chef, que vira costas e vai desabafar com a Inês. Em lágrimas, a chef não entende como é que o Daniel lhe tirou a possibilidade de ler a carta da sua mãe e voltou a responsabilizá-la pelas tarefas da cozinha. Ao mesmo tempo, o Daniel comenta que a Catarina ficou “ressabiada”, acrescentando que a concorrente teve uma atitude “básica”.