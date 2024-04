Fábio Caçador em choque ao colocado em perigo por Catarina Sampaio: «Não estava a acreditar»

No Big Brother, depois do grupo tomar posições, escolhendo o lado de Miranda ou Sampaio e das Catarinas terem colocado o Fábio e o Sérgio em risco, as opiniões não param. Miranda diz que não percebeu o João. Gabi atira que alguma coisa aconteceu porque se dividiu da Carolina. Depois, Miranda diz que “já o devia ter nomeado mais vezes”. Já Sérgio diz que ficou chocado com as duas escolhas e Arthur diz que Miranda o fez porque sabe que ele é forte, mas para Sérgio não faz sentido. Já a Catarina Miranda confessa-se algo surpreendida com a escolha de Sampaio em Fábio e Gabriel diz que foi estúpido e foi burra. Do outro lado do sofá, Daniela diz ao Fábio para ele confiar, pois “ela sabe o que faz”. Sampaio diz apenas “não te preocupes”. Já do lado de Gabriel, Renata diz que Sampaio não sabia que ia ser uma nomeação e Gabriel diz ainda que Fábio era a única pessoa que não ficava chateado com ela, mas para Margarida ele vai ficar ressentido. Nisto, Margarida pergunta porque é que ela pôs o Sérgio. Miranda diz “foi porque me apeteceu” e questiona se achavam que ia meter Arthur… diz ainda que cada um faz o seu jogo e faz o reparo que Sérgio esteve sempre do outro grupo e agora decidiu pôr-se no dela. Por seu lado, Arthur confessa que achava que seria o escolhido. Carolina comenta com Sérgio que foi jogada, que ele se mete num nível alto e ela cai nele. Sérgio diz que se tiver de ficar nomeado fica. Miranda lembra que isto é um jogo e tinha que escolher uma pessoa… fez a sua jogada e vai ver se corre bem ou não. Sérgio diz que está tranquilo e Miranda atira que sabe que ele ficou “lixado”. Sérgio diz que está sem perspetiva nenhuma. Sem o Fábio entre Daniela e Sampaio, a última diz que confia no que está a fazer. Daniela responde que eles confiam nela e diz-lhe que vai ter que explicar tudo bem direitinho. Sampaio responde que não explica. De regresso a Miranda, Panelo diz que ela devia ter colocado o Gabriel pois “ganhava qualquer um”. Miranda nega e diz que tem um livro com tudo registado… pedindo para o concorrente não se preocupar. No outro lado do sofá, João pisca o olho e Catarina Miranda confessa achar que ele foi para o outro lado para se infiltrar, até porque ainda não parou de lhe piscar o olho. Depois, Panelo pergunta se ele quer mudar de sofá, mas João nega. Entretanto, entre Sampaio e Fabio impera o silêncio…