Gabriel Sousa implacável: «A Miranda não vai ganhar o programa, aposto os meus testículos»

No Big Brother, o João convida o Gabriel, o Alex e o Arthur para o almoço do líder o que faz com que a Catarina Miranda fique muito ciumenta. Curiosamente, o tema do almoço é mesmo a concorrente que é arrasada pelo Gabriel. O engenheiro agrónomo ficou muito aborrecido por a Miranda ter contado as suas nomeações à Daniela. O Gabi acusa a Miranda de ser mentirosa e chega “a apostar os seus testículos” em como ela não vai ganhar o programa.