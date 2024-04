Jantar entre Catarina Miranda e Daniela é interrompido por atuações hilariantes! Veja tudo

No Big Brother, o jantar de Daniela e Miranda é interrompido, desta vez para um momento de “show” do Gabriel em mais uma dança única. No final da atuação, Daniela engasga-se e Margarida diz que tentaram envenenar a cliente. Margarida acaba por se ausentar e comenta com Panelo que “a cliente ia morrendo”. Quando Panelo sai, Miranda diz que fica feliz com o facto deles alinharem nas brincadeiras. Miranda diz que os ajuda a eles e dá-lhe canal a si. Já Miranda diz que gosta de partilhar o protagonismo. Daniela diz à concorrente que nem todos podem estar do lado dela, pois nem sempre tem as melhores ações e Miranda diz que isso é a opinião dela. Nisto, Miranda pergunta se Daniela se identifica com a Sampaio e Daniela diz que gosta dela, mas não se identifica. A concorrente confessa que está farta do “Grupo da Miranda” e “Grupo da Sampaio”. Miranda pergunta se ela gostava que houvesse “O Grupo da Daniela” e Daniela diz que preferia que não houvesse a questão dos líderes dos grupos. Miranda diz que as duas sobressaem e é normal que as pessoas na casa se identifiquem mais com uns do que com os outros. Miranda acha que poderia mesmo haver o Grupo da Daniela e sente que Sampaio a pisou de há uma semana para cá, atirando que a concorrente se mete em todas as dinâmicas. A conversa volta a ser interrompida pela Margarida e pelo Panelo. Daniela pergunta se isto não é como em Inglaterra em que têm que pagar o que sobra. Panelo diz que não, pois eles comem. As concorrentes riem-se. E como neste restaurante a animação não pára, desta vez, chega uma atuação musical protagonizada pelo Arthur e pelo Sérgio. Apesar do jantar ser da Daniela e da Catarina, a verdade é que a rima final é para o David. Ambos dizem que ele sairá no domingo. O último momento de animação é protagonizado pelo André que faz uma dança… sexy? A verdade é que o “strip” é bastante cómico e todos se riem. Para terminar, as duas fazem um brinde e Daniela agradece, dizendo que foi divertido e agradece. As duas saem e todos aplaudem.