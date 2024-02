Hoje às 00:06

No Extra do Big Brother - Desafio Final, vemos e comentamos os últimos acontecimentos, com apresentação de Flávio Furtado e comentários de Cinha Jardim, Pedro Crispim e hoje Patrícia Silva. Pedro Crispim fala sobre a relação de Hélder Teixeira e Débora Neves na casa e considera que ambos alimentam, mas Hélder devia ter imposto mais limites.