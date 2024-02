Há 1h e 43min

No Big Brother – Desafio Final, durante a gala, Teresa Silva esteve na sala de controlo a comentar o jogo dos concorrentes. A comentadora brincou com Noélia, mas esta levou o comentário para o lado negativo. No confessionário, Noélia Pereira mostrou-se indignada com o que Teresa Silva disse. Durante o Última Hora, Teresa Silva comentou tudo.