Andreia Lemos, a candidata que não tem medo de ser cancelada: «As pessoas sentem-se muito ofendidas com tudo»

No Big Brother - A Escolha com Maria Botelho Moniz, conhecemos as duas primeiras candidatas a concorrentes da nova edição do Big Brother, a estrear no próximo domingo: Inês Morais e Andreia Lemos, duas amigas em confronto por um lugar no programa. Andreia Lemos acabou por ser a escolhida para passar àpróxima fase de seleção. Foi na sua VT de apresentação que Andreia deu nas vistas com afirmações fortes. Promete ter uma prestação marcante, tentando elevar o conteúdo do programa, sem medos, dado que hoje em dia, segundo a sua opinião, «as pessoas sentem-se muito ofendidas com tudo», por causa da cultura do cancelamento.

No final do programa, em exclusivo ao Digital da TVI, Andreia Lemos afimou: «Estou muito feliz por poder estar no sábado na decisão final. É uma oportunidade que vou agarrar de certeza absoluta.» A candidata revelou ainda como será o seu jogo, se entrar na casa: «podem esperar uma Andreia muito parecida à Bárbara Parada. Eu identifico-me muito com ela. Sinto-me uma menininha como ela e há valores que eu não vou perder nunca.» Veja aqui as declarações completas:

Quanto à outra candidata, Inês, também deu um testemunho marcante, mas polémico. Bruno Savate deu a sua opinião de forma muito frontal e sincera, depois de passadas as imagens do seu casting: «Tiveste falta de humildade». Inês e Andreia são amigas e conhecem-se fora do programa. Na sua VT, Inês disse: «Vocês vão voltar a vê-la nos castings. A mim se calhar não».

Francisco Monteiro e Bruna Gomes também deram a sua opinião sobre Inês, apontando-a como ousada e convencida. Ora Veja:

Na sua apresentação, Inês Morais falou de um tema muito atual: A cultura do cancelamento. A seu ver, há pessoas a entrar na casa, com medo do que o público possa pensar ou a forma como poderá reagir e, por isso, perdem um pouco a genuinidade e frontalidade. Inês garantiu: «Não tenho problema nenhum em ser cancelada»

Recorde aqui a entrada de Inês Morais e Andreia Lemos na gala do Big Brother