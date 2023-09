Tensão entre Miguel Vicente e Bárbara Parada. Lembra-se como a relação começou e terminou? Recorde aqui

Bárbara Parada sobre fim de relação com Miguel: «Estou muito magoada. Tenho ataques de choro»

Miguel Vicente sobre entrevista de Bárbara no «Dois às 10»: «Foram ditas coisas a meu respeito que eu quero clarificar»

Miguel Vicente e Bárbara Parada protagonizaram um momento de tensão esta quinta-feira, em direto no programa TVI Extra.

Tudo começou porque o vencedor do «Big Brother» foi convidado a ligar-se em direto no TVI Extra, para falar sobre o facto de alegadamente ter assumido que viu Bárbara Parada numa discoteca no Algarve e lhe acenou.

Bárbara Parada juntou-se à conversa, ligando-se em direto, para surpresa do ex- casal. Apesar de ter sido surpreendida, a ex-concorrente manteve-se em chamada, no entanto, Miguel Vicente decidiu retirar-se: «Boa noite para todos. Fiquem bem», disse, desligando.

O momento está a dar que falar e por isso recordamos agora toda a história de Miguel Vicente e Bárbara Parada, que se conheceram e começaram a namorar na edição do «Big Brother» 2022, em que participaram e na qual Miguel se tornou o grande vencedor.

Após uma aproximação visível e algumas cenas de ciúmes, Bárbara e Miguel acabaram por assumir o sentimento que os unia e o vencedor chegou-se à frente, pedindo a amada em namoro no programa, de forma muito original.

Depois do primeiro beijo oficial e desde essa altura, até terminar o programa, as demonstrações de carinho e os beijos apaixonados foram sendo cada vez mais evidentes e o casal já não escondia que queria estar um com o outro.

Contudo, pouco tempo depois de saírem da casa mais vigiada do país - ambos chegaram à grande final - Bárbara e Miguel anunciaram a separação, envolta em muita polémica, com versões de ambos os lados que eram desmentidas um pelo outro.

Tanto Bárbara Parada como Miguel Vicente tiveram a oportunidade de se explicar em direto no programa «Dois às 10», em dias diferentes, e a história pareceu ficar arrumada, ainda que Bárbara tenha dito que cortou de vez o contacto com Miguel.

Agora, com este novo desenvolvimento, o ex-casal, que até à data não assumiu novas relações. está novamente a ser falado. Veja os vídeos em cima e recorde a história dos dois.