A não esquecer! Esta semana há gala antecipada e expulsão extra! Saiba tudo!

No especial do Big Brother - Desafio Final com Cláudio Ramos, Savate foi salvo pelos portugueses com com a maior percentagem de votos. E, como tal, já não está em risco de expulsão na próxima gala.

Relembre-se de que a gala foi adiada para terça-feira, devido ao facto de domingo ser dia de eleições. Mas há surpresas... quinta-feira temos expulsão extra! Além da expulsão agendada para a gala teremos outra. Amanhã, dia 7 de março, um concorrente irá abandonar o jogo.

Sabia que… Os concorrentes do «Big Brother – Desafio Final» foram votar e o anfitrião deixou uma importante mensagem ao país. Veja aqui.

Com 78% dos votos, Bruno Savate foi o primeiro participante salvo da semana. O concorrente ficou visivelmente animado: «Obrigado, Portugal. Obrigado, mundo!» e continua na corrida pela vitória.

Relembre-se de que ainda há quatro concorrentes em risco. Dois vão abandonar a casa. Vote no seu preferido e salve-o da expulsão.