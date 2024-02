Imagens exclusivas: Bruno Savate e Érica Silva pegam-se no fim da gala!

Clima aquece durante a noite! André Lopes e Érica Silva dormem na mesma cama… Veja as imagens exclusivas

No Big Brother - Express, Alice Alves revela as imagens exclusivas após a gala de domingo. Após a visualização deste registo exclusivo, não restam dúvidas: Érica Silva e Bruno Savate estão longe de se entenderem...

Nas imagens, Bruto Savate confronta Érica: "Da mesma forma que tu exageras quando falas em machismo e quando dizes que te insultam, eu faço-te a mesma coisa... pago-te com a mesma moeda...". Érica não se deixa ficar e responde ao colega: "Vai tomar a medicação, estás muito nervoso já... Tu acusas-me de fazer 'strips' e 'lapdances'... E, se fizesse qual é o problema? É um ato de bondade...".

Bruno Savate responde dizendo: "para mim isso pode ser uma visão do inferno". Érica, não gostando do comentário do colega, faz aviso: "A Érica de há 11 anos ficou lá atrás, porque se não tivesse ficado lá atrás, tinha-te dado um chapadão na boca".

Após a visualização das imagens, Teresa Silva dá a sua opinião e afirma "agora vamos ver uma nova Érica, ela agora está com força, ela é uma concorrente de peso". Até à gala de ontem "não sabia que amizade é que tinha (Érica) com o Savate, se era uma união, se era uma parceria com ele... e de repente vamos ver uma Érica completamente diferente".

Posteriormente, Alice Alves pergunta à comentadora: "Ontem nas imagens, vimos uma Érica próxima do André, que é um dos antagonistas do Savate, acha que vamos começar a ver uma aliança entre a Érica e o André?", à qual Teresa responde: "Eu acho que sim, agora começam a haver concorrentes que vão começar a escolher melhor o lado em que estão. Vamos começar a vê-los a tomarem outra posição".