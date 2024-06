Vestidos de Daniela Ventura são motivo de choro, zangas e insultos! Saiba tudo

Hoje, domingo, 23 de junho, é dia de gala! E, como tal, os concorrentes preparam-se para uma noite de muitas emoções e expulsões.

Noite de gala é sinónimo de 'elegância' e 'glamour'. Os concorrentes querem estar no seu melhor perante os portugueses. Daniela Ventura recebeu dois vestidos para usar na gala, contudo não se mostrou muito satisfeita com este presente.

A concorrente mostrou-se chateada e foi para o jardim lamentar-se, mostrando o seu desagrado aos concorrentes. A concorrente explica que a avó lhe tem enviado vestidos muito decotados e que tem de vestir roupa interior por baixo dos mesmos e que não se sente confortável:

Daniela Ventura vai para a casa de banho experimentar os vestidos e pede conselhos a Fábio Caçador. Veja os conselhos do concorrente, aqui:

Já no quarto, David Maurício tenta acalmar a amiga, mas consegue o efeito contrário. A concorrente chateia-se com os comentários de David e afirma não gostar do que acabou de ouvir. Saiba o que foi, aqui: