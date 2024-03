Curiosidade: Pai de Catarina Ribeiro é presidente de clube de futebol. Descubra qual!

Catarina Ribeiro é uma das novas concorrentes do Big Brother 2024.

Tem 23 anos, vive em Coimbra e é formada em Solicitadoria. Considera-se extremamente persistente e combativa. Cresceu num ambiente privilegiado e só durante o Erasmus em Espanha, é que aprendeu a “desenrascar-se” sozinha. Ainda assim, assume que esse foi o melhor período da sua vida.

Na gala de estreia do Big Brother 2024, no passado domingo, 24 de março, ficamos a saber que a concorrente é filha do presidente de um conhecido clube de futebol. Trata-se de Miguel Ribeiro, líder da Associação Académica de Coimbra, da Liga 3 e que é um dos emblemas históricos do futebol nacional.

Recorde-se que Catarina Ribeiro já revelou que gostaria de viver em Lisboa ou no Porto, no futuro, porque considera Coimbra «pequena demais» para as suas ambições.

