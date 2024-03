O amor está no ar entre Catarina Miranda e João Oliveira?: «Entre ti e o Ruben Rua eu ficava contigo»

No Big Brother 2024, Catarina Miranda provoca João Oliveira e faz vários comentários e perguntas ao colega: «Eu por amor faço tudo! Vejam lá se nós não ficamos bem para a festa da TVI no verão? Eu estou tão interessada em ti...», bem como, «Tu metes conversa com alguém no Instagram? Tu tens alguma vaga para ser tua aluna no final disto tudo? Mas eu não preciso de pagar mensalidade pois não?».

Veja o momento, aqui:

Catarina Miranda continua a provocar João Oliveira e faz confissões surpreendentes: «Eu gosto muito do teu estilo, combina comigo porque eu também sou assim descontraída... não vês?». Entre ti o Ruben Rua eu ficava contigo na boa».

Alex Ferreira 'pica' o colega e pergunta: «Porque é que não dás uma oportunidade à moça?», à qual João responde: «Se calhar essa oportunidade não vai acontecer», indignado, Alexandre pergunta a Catarina: «Porque é que achas que ele não te quer?». Veja a resposta da concorrente, no vídeo:

Já se fala de paixão na casa do Big Brother, e, como tal, este foi um dos temas discutidos no Última Hora. Alice Alves mostrou imagens sobre uma conversa entre Catarina Miranda e o «Big» sobre João Oliveira. E, Zé Lopes não resistiu e teve de reagir: «Eu acho que a Catarina é intensa em tudo, ocupa muito espaço, faz-se ouvir, acaba por ser um bocado incómoda por não perceber o espaço dos outros. Até no amor a intensidade acaba por deferir esta concorrente. Pode haver atração física, amor acho muito precoce»:

Na primeira manhã em casa do Big Brother, Catarina Miranda e Catarina Sampaio cumprem a consequência e dormem no exterior. As concorrentes falam sobre João Oliveira. Catarina Sampaio afirma: «Tu estás apaixonada...»: