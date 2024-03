Alerta tensão: Fábio Caçador arrasa com Catarina Miranda: «O que fazes com as outras pessoas comigo não vai funcionar»

A manhã de hoje na casa do Big Brother foi marcada por vários atritos entre Catarina Miranda e o líder Fábio Caçador. Catarina Miranda critica a maneira de falar do líder e este fica furioso: «A tua abordagem não é a mais correta, não é a melhor!», afirma Catarina Miranda.

O líder não contente com a resposta da colega reage de forma implacável: «Sou eu que estou a gerir a conversa... Acho que tu te devias preocupar com as tuas atitudes e não com as dos outros. Aquilo que tu fazes com as outras pessoas ou que tentas fazer, comigo não vai funcionar. Vou-te dar um exemplo para ver se te calas de uma vez por todas... A cara de gozo que tu fazes enquanto os outros estão a falar é a coisa mais triste que já vi na minha vida».

Durante a conversa, o líder Fábio Caçador pede explicações ao grupo sobre a falta de concorrentes na prova semanal. Catarina Miranda ataca Fábio e diz que a maneira dele falar não é a mais correta e este fica furioso. Vive-se então um momento de bate boca e grande tensão: «A cara de gozo que tu fazes quando as outras pessoas estão a falar é a coisa mais triste que eu já vi na minha vida», diz Fábio. Catarina não poupa críticas à liderança de Fábio e responde: «Queres que eu faça o quê? Que mude de cara? Se é a minha cara... é a minha expressão...»:

No Big Brother 2024, Fábio Caçador irritado com atitudes de Catarina Miranda, critica postura da colega com os colegas: «Ela é a pior de toda!»:

Depois da manhã intensa entre Fábio Caçador e Catarina Miranda e do bate boca trocado entre os dois, o líder é implacável nas críticas e outros concorrentes também se insurgem: