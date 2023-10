Cristina Ferreira ruma a Cannes pela segunda vez este ano! Saiba o porquê aqui

Cristina Ferreira confronta Márcia e Francisco Monteiro no confessionário sobre os últimos conflitos! Veja aqui

Esta segunda-feira, Cristina Ferreira surpreendeu os seus seguidores com fotografias suas na cidade de Cannes, no sul de França, onde estará a participar da MIPCOM 2023, a maior reunião mundial de executivos da televisão e do entretenimento.

Na publicação, a apresentadora escreve: «Mipcom 2023. O mercado de formatos televisivos que nos traz a Cannes duas vezes por ano, já começa a ser casa. Aterrei e estive em reuniões até agora. A ver se não adormeço para o jantar. Isto de dormir três horas não é fácil. Como é que foi o vosso dia?».

Os comentários e reações foram muito positivos, com desejos de muita força e parabéns à diretora de entretenimento e ficção da TVI.

