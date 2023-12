No intervalo do Diário: Cristina Ferreira partilha vídeo com os 5 finalistas! Veja tudo

Nesta quinta-feira, 28 de dezembro, Cristina Ferreira surpreendeu os finalistas do «Big Brother», com uma visita à casa mais vigiada do País.

Cristina Ferreira saiu do confessionário e Márcia Soares «deu de caras» com a apresentadora. Todos em choque, André Lopes, Francisco Monteiro, Hugo Andrade, Joana Sobral abraçaram a apresentadora.

Durante o intervalo do «Diário», Cristina Ferreira recorreu às redes sociais onde mostrou aos fãs uma filmagem em que aparece a jantar sushi, feito por Marco Costa, com os finalistas. «O que se passa no intervalo fica no intervalo», disse a apresentadora.