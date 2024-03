Cristina Ferreira exibe presente do namorado João Monteiro! Descubra aqui tudo sobre a peça valiosa...

Cristina Ferreira está a viver uma das fases mais bonitas da sua vida, ao lado do companheiro João Monteiro, irmão do vencedor do «Big Brother 2023», Francisco Monteiro. A relação entre a apresentadora e o tenista tem estado nas bocas do mundo! O casal tem protagonizado momentos verdadeiramente ternurentos... Desde o momento em que Cristina revelou estar numa relação que há um pormenor que tem saltado à vista! Além dos dois vestidos incríveis que caracterizam a apresentadora, também uma pulseira fina e preta tem sido objeto de comentários.

Esta sexta-feira, dia 29 de março, Cristina Ferreira apresentou mais um “Dois às 10” sozinha, uma vez que Cláudio Ramos está de férias, depois de intensas semanas a conduzir o «Big Brother – Desafio Final» e agora nos comandos do «Big Brother 2024.»

Esta manhã, no «Dois às 10», Cristina Ferreira estava na cozinha com Pedro Jorge e Diogo Amaral e, a dada altura, o ator reparou que tinha uma pulseira igual à de Cristina Ferreira. Os dois riram muito: «Estamos a perceber que temos pulseiras iguais», começou por dizer Cristina Ferreira. Por sua vez, Diogo Amaral afirmou: “Foi ela [Jessica Athayde] que me ofereceu”. A apresentadora acrescentou: «A tua é azul-escura e a minha é preta. Eu e a Jéssica temos muito bom gosto», atirou em jeito de elogio ao companheiro, João Monteiro.

A pulseira «Trinity» pertence à marca de luxo francesa Cartier, e conta com uma «aliança» composta por ouro branco, ouro rosa e ouro amarelo. Segundo informação disponível no site oficial da marca, a pulseira «Trinity» da Cartier custa 830€ e tem como significado amor, fidelidade e amizade. Pode comprá-la aqui.