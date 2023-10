Este é o Diogo Trancoso: O «menino da mamã» que (quase) só come «batatas fritas e sopa da mãe»

A gala deste domingo do Big Brother está a ser marcada pela entrada de novos concorrentes, que prometem mexer com o jogo e deixar os mais antigos de queixo caído com as suas visões.

Depois de Sílvia Silva, o segundo concorrente a entrar no jogo é Diogo Trancoso, tem 27 anos e vem de Matosinhos. Ele é solteiro e filho único e segundo o próprio, é «teimoso, mimado e muito vaidoso».

A nível profissional, o Diogo sempre esteve ligado às vendas mas, recentemente, decidiu mudar de área. É barbeiro e ambiciona ter um negócio próprio.

Pratica ginásio todos os dias, considerando-se «uma pessoa apta e resistente”. Jogou futsal federado e gostava de ser piloto de fórmula 1.

Uma última curiosidade sobre o novo concorrente, assume ser «o menino da mamã» e tem uma alimentação muito diferente do habitual: «Praticamente só como batatas fritas e sopa feita pela minha mãe».