Márcia Soares arrasou na terceira gala do Big Brother 2024. Veja as imagens!

Márcia Soares e Francisco Monteiro são os comentadores das galas do Big Brother 2024.

Na terceira gala desta edição, Márcia Soares optou por um vestido comprido comprido, vermelho.

A finalista do Big Brother 2023, deixou os fãs ao rubro com o seu look de «princesa»: «A Princesa que a Disney precisa»; «Deslumbrante»; «Maravilhosa Marcia»; «Maravilhosa Marcia», são alguns dos comentários.