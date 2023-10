Há 1h e 11min

Veja as imagens partilhadas por Sandrina Pratas.

Sandrina Pratas, ex-concorrente do «Big Brother», mostrou-se maquilhada e admitiu que se sente sexy dessa forma.

Numa publicação na sua página do Instagram, a ex-concorrente escreveu: «A sentir me sexy com a Mary Kay».

Na caixa de comentários, são vários os elogios a Sandrina Pratas: «Minha mamãe mais linda», escreveu o namorado, Lucas Santos. Em outros comentários lê-se: «Tão bonita»; «Muito gira».

