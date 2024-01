Francisco Monteiro está ou não apaixonado por Márcia Soares? Vencedor faz revelação inédita

Francisco Monteiro, grande vencedor do Big Brother, deu a primeira entrevista após vencer o programa a Cristina Ferreira no Dois as 10. Um dos temas abordados foi a relação de Márcia Soares e Francisco Monteiro.

O vencedor deste reality show, revelou o que aconteceu com Márcia ao longo do programa: «Foi uma montanha-russa. Foi parecido com o meu percurso, o meu percurso paralelo com a Márcia. Senti tanta coisa diferente pela Márcia (…) os meus olhos brilhavam com a Márcia, depois obviamente que aquilo vai-se nutrindo qualquer coisa»

Em relação aos sentimentos de Márcia com Monteiro, o ex-concorrente comentou: «Sempre senti que vinha em sentidos contrários (…) Mostrava-me dois lados, sentia que a Márcia gostava mais do que ao que queria gostar (…) aumentava a esperança».

Francisco Monteiro já tinha frisado que não gostava de ver casais em reality shows. Cristina Ferreira confrontou questionando: «Como é que isso mexia contigo?»

«Era o que mais me baralhava, porque eu sabia que para ali não podia ir (…) sabia que ia ser prejudicial para mim (…) sentia-me baralhado, mas nunca tirei os pés do chão», esclareceu Francisco Monteiro.