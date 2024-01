Desafio Final: A casa volta a abrir as portas, desta vez para o nome mais requisitado do momento

O Desafio Final do Big Brother não para de surpreender. Na quarta-feira, dia 10, foram anunciadas duas novas concorrentes: Jandira Dias, ex-concorrente de O Triângulo, e Iasmim Lira, da última edição do Big Brother 2023, apesar de só uma delas ficar na casa.

Na quinta-feira, Cláudio Ramos regressou para revelar qual das duas - Iasmim ou Jandira - permanecia na casa e também para anunciar a entrada de uma nova concorrente neste «Big Brother - Desafio Final»; Jéssica Galhofas. Na sexta-feira Cláudio Ramos voltou, mais uma vez, para abrir as portas da casa mais vigiada do País a mais um concorrente, mas não um qualquer, ao 'peso pesado' dos reality-shows, Bruno Savate.

Em dia de gala com dupla expulsão, chega a hora de mais uma entrada na casa mais vigiada do país e, desta vez, um dos nomes mais requisitados do momento... Francisco Monteiro!

Apesar de dispensar apresentações, Francisco Monteiro tem 28 anos, vem de Matosinhos e é treinador e jogador internacional de padel. Mais recentemente, Francisco pôde adicionar à sua lista: vencedor da edição de 2023 do Big Brother.

O próprio assume que tem uma autoestima volátil, fala demais, tem opiniões polémicas e demasiado mau perder. Diz ser conhecido pelo seu mau feitio, mas pouco lhe interessa o que os outros pensam e quem assistiu à última edição do Big Brother, pode comprová-lo.

O grande vencedor do último Big Brother afirma que esta vitória foi um dos momentos mais felizes da sua vida e diz encarar o Desafio Final ainda com mais força, estando pronto para se sagrar vencedor uma vez mais.