Irmão de Francisco Monteiro reage à postura do concorrente: «Gostava que ele fosse mais de paz e amor e não tanto de picardias e conflitos». Saiba tudo

EXCLUSIVO: Após visita à casa do Big Brother, irmão de Francisco Monteiro fala sobre a conversa que teve com o concorrente. Veja aqui!

Na última gala, após Francisco Monteiro ter garantido o seu lugar na Grande Final, o irmão do concorrente falou sobre a conquista do jovem: «Foi uma noite feliz», começou por dizer. «Acho que este é outro indicador vindo exterior que pode-lhe transmitir força», acrescentou João Monteiro.

O irmão do concorrente foi questionado sobre a postura de Francisco Monteiro. «Eu gostava muito que ele continuasse no modo espanhol no modo moranguta e no modo ironia», começou por dizer, afirmando que tem gostado de ver o irmão num registo mais descontraído. «Gostava muito que ele aplicasse esses modos até ao fim e fosse mais de paz e amor e não tanto de picardias e conflitos», rematou João Monteiro.

João Monteiro falou sobre Márcia Soares. «É competitiva, ele é competitivo…», afirmou o irmão do concorrente, fazendo uma apreciação dos dois jogadores. «Acho que ao fim ao cabo todos acabam por se entender dentro das suas desavenças e isso acaba por ser bonito», acrescentou João Monteiro, quando se refere à reação de Márcia Soares no momento em que Francisco Monteiro garantiu o seu lugar na Final.

«Desde o primeiro dia, desde a estarem todos à mesa e ser a ronda de nomeações que o Vale acaba por o salvar, até ao dia de hoje, ele acaba por ser o centro de todas as ligações que há na casa», começou por dizer o irmão do concorrente, ao falar da prestação de Francisco Monteiro num todo. «Se ele é merecedor do prémio? Sem dúvida alguma!», rematou.