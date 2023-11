EXCLUSIVO: Irmão de Francisco Monteiro fala sobre o conselho que deu ao concorrente. Saiba tudo aqui!

Irmão de Francisco Monteiro capta todas as atenções! Veja as fotos mais badaladas do familiar

EXCLUSIVO: Após visita à casa do Big Brother, irmão de Francisco Monteiro fala sobre a conversa que teve com o concorrente. Veja aqui!

A gala deste domingo, 19 de novembro, colocou à prova os concorrentes com várias escolhas difíceis entre a «razão» e a «emoção».

Francisco Monteiro foi o primeiro salvo da noite e teve uma decisão para tomar: ter a oportunidade de falar com o irmão ou ganhar uma vantagem para as nomeações. O concorrente não hesitou e optou por ver o familiar.

Após a visita à casa, João Monteiro, irmão de Francisco Monteiro, falou sobre a mensagem que transmitiu ao familiar e fez um balanço da prestação do concorrente ao longo da última semana do jogo.

«Foi muito bom (…) Ele próprio disse que era muito emocional, por isso acho que era um ‘boost’ importante. Espero que ele tenha aproveitado a mensagem e que lhe tenha dado um pouco de gasolina», começou por dizer.

Garante que não duvidou «nem por um momento» que o irmão fosse optar pela parte da «emoção». «Foi perentório, todos nós sabemos que ele é muito emotivo…», explicou.

«Podia ter dito outras coisas, mas dentro da medida do possível, passei a mensagem que queria passar para lhe dar força nesta altura do jogo», acrescentou.

Durante a interação com o familiar, João Monteiro alertou o concorrente para «não repetir padrões do passado».

«Acho que ele percebeu bem aquilo que eu quis dizer. Conheço bem o meu irmão… se ele não percebeu, há algo de errado que não está certo», disse.

Após a interação com o irmão, Francisco Monteiro fez uma análise da mensagem do familiar: «Eu tenho muita dificuldade em aprender, infelizmente. Tenho tendência a repetir os mesmos erros… Acho que pode estar relacionado com a Márcia. O meu irmão sabe que sempre que tenho alguém perto de mim, acabo por me pôr em segundo plano e acabo por perder um bocadinho do meu brilho», explicou.

João Monteiro falou ainda da reação do irmão, após perceber que Hugo Andrade foi o primeiro nomeado salvo da semana, no Diário Especial com Cristina Ferreira.

«Quando estamos sempre em crescendo, às vezes uma queda é uma tempestade num copo de água…», explicou.

«Teve uma semana tranquila, recebeu agora um miminho, foi o primeiro salvo, falou com o irmão, por isso, acho que ‘life is good’», concluiu.

