A ferver! Cadeira quente gera discussão na casa do Big Brother. Veja os confrontos acesos!

Zé Pedro implacável com Francisco Monteiro: «Sinto-te com o rei na barriga. Tu podes fazer tudo porque és o popular da casa»

A gala deste domingo, 22 de outubro, foi marcada por emoções fortes e revelações na casa do Big Brother. A decisão polémica de Francisco Monteiro se recusar a participar na tarefa semanal foi um dos temas da semana e os concorrentes tiveram a oportunidade de assistir a imagens com tudo o que foi dito sobre o assunto.

Durante a gala, Francisco Monteiro foi confrontado por Cristina Ferreira sobre a sua decisão e justificou-se.

Na cadeira quente, após a gala, ninguém deixou nada por dizer e geraram-se vários confrontos entre os concorrentes.

Zé Pedro, o novo líder da casa, foi o primeiro a deixar a sua opinião sobre a decisão de Francisco Monteiro: «Foi uma atitude egoísta. A tarefa semanal não tem a ver com um ego próprio. Tens de ver isso como uma atividade de grupo. Não te estás a prejudicar só a ti, estás a prejudicar um grupo inteiro (…) Foste egoísta e egocêntrico.», começou por dizer.

Mariana Pinto também se manifestou e ‘arrasou’ a atitude do colega: «Foi muito mau da parte dele e a vingativo contra a Márcia, como se viu nas imagens», atirou.

Por sua vez, Francisco Monteiro reagiu às críticas dos colegas: «Se não gostar da prova semanal, vou-me encostar e não vou fazer. Os atos são para quem os pratica e as consequências eu retirarei para mim próprio. Vai haver gente que se calhar vai gostar de mim, mas isso só me dá mais força. Se me apetecer vou deixar de fazer a prova semanal, porque posso», respondeu.

Iasmim não gostou da postura de Francisco Monteiro e deixou uma garantia à frente do grupo: «A partir de agora, se acontecer alguma situação, aguenta-te sozinho. Eu prefiro não me meter nisso», disse.

Também André Lopes deu a sua opinião sobre a postura de Francisco Monteiro e os dois entraram num aceso ‘bate-boca’: «O André é um dissimulado», atirou o concorrente.

Zé Pedro mostrou-se implacável com Francisco Monteiro e deixou um alerta: «Sinto-te completamente com o ‘rei na barriga’. Estas com uma postura de que podes fazer tudo porque és o jogador, o popular da casa».

«Se ter o ‘rei na barriga’ é não participar na prova semanal e prejudicar-me lá fora… Se calhar sou pouco inteligente», reagiu Francisco Monteiro.

Veja os vídeos!