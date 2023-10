Novos concorrentes entram em jogo e já com uma árdua tarefa. Saiba quem ficou automaticamente nomeado

Anastasyia Bondar, Sílvia Silva e Diogo Trancoso são os novos concorrentes do Big Brother. No primeiro dia de jogo para os três concorrentes, estes tiveram uma árdua tarefa. Durante a gala, o Big Brother informou-os do desafio que tinha preparado para estes. Para perceber se os três estavam à altura, o Big Brother perguntou quem é que, no ver de cada um, não tinha uma história escrita no jogo e não conseguiu distinguir-se dos outros e, por isso, merecia ficar nomeado diretamente.

Os três novos concorrentes responderam à vez, no entanto, a decisão foi conjunta. Assim, Anastasyia, Sílvia e Diogo decidiram e nomearam diretamente Mariana Pinto.